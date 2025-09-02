بالروب.. شيرين رضا تثير الجدل بأحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت شيرين في الصور مرتدية "روب" استحمام، وعلقت: "قريبًا".

وتفاعل متابعيها مع الصور وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "روح قلبي"، "الجميلة"، "أكيد هتعملي عظمة"، "مش بتكبري"، و"ما شاء الله على الحلاوة".

وعلى الصعيد الفني، شاركت شيرين مؤخرًا في مسلسل "إخواتي" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة.

يذكر أن شيرين تشارك بالمسلسل الكويتي "السجين النصاب ج2" بطولة عبدالله السيف، وعلي كاكولي، تأليف فيصل البلوشي، إخراج عصام عبد الحميد.



اقرأ أيضًا:

نيكول سابا تكشف سبب عدم إنجابها للمرة الثانية





المسرح والذكاء الاصطناعي في مهرجان القاهرة التجريبي ما بين الإبداع الإنساني وتهديد الصناعة





محمد التاجي يدافع عن وفاء عامر: "ست محترمة جدًا وزوجها فوق مستوى الشبهات"









