محمد ثروت يقدم هذه الأغاني في احتفالية المولد النبوي بالأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

أجرى المطرب الكبير محمد ثروت، مساء أمس الإثنين آخر بروفات الإستعداد لحفله المقام بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك على المسرح الكبير، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر.

وقام محمد ثروت، بإجراء البروفة بمشاركة مطربي فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وهم أنغام مصطفى، وأحمد حسن، ومصطفى النجدي، وأميرة أحمد، بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام "رئيس دار الأوبرا".

ويفتح الفاصل الأول من الحفل في التاسعة مساءا، بتقديم الأوركسترا مقطوعة موسيقية بعنوان "المولد"، ويقدم مطربي ومطربات الأوبرا، باقة من الأناشيد الروحانية، منها: "ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا".

ويقدم المطرب محمد ثروت، في الفاصل الثاني باقة من الابتهالات والقصائد الدينية، ومنها: روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، ومتجمعين عند النبى.

وتراوحت أسعار التذاكر، بين 210، و 410، و 610 جنيه.