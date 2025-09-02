إصابة عصام صاصا بجرح في يده

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا عن تعرضه لإصابة في يده، دون الكشف عن تفاصيل الحادث.

ونشر "صاصا" صورة لذراعه المصاب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن عصام صاصا تصدّر مؤخرًا قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا، بعد طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة "عنبر عنبرة على نفسيتي المدمرة".

