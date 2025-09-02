إعلان

إصابة عصام صاصا بجرح في يده

12:38 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    عصام صاصا (1)
    عصام صاصا
    عصام صاصا (3)
كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا عن تعرضه لإصابة في يده، دون الكشف عن تفاصيل الحادث.

ونشر "صاصا" صورة لذراعه المصاب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن عصام صاصا تصدّر مؤخرًا قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا، بعد طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة "عنبر عنبرة على نفسيتي المدمرة".

عصام صاصا إصابة عصام صاصا حادث
