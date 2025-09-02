إعلان

سهر الصايغ تنشر صورًا جديدة أثناء تأدية عملها بالقصر العيني.. ونجوم الفن يعلقون

12:29 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سهر الصايغ

كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة سهر الصايغ مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي عملها بمستشفى القصر العيني مرتدية زي الأطباء.

وأرفقت سهر الصايغ الصور بتعليق على شكل "إيموجي" قلب.

وحازت إطلالتها على تفاعل واسع من زملائها في الوسط الفني، حيث كتبت الفنانة هبة مجدي: "أستاذ ورئيس قسم"، وعلقت الفنانة دينا فؤاد: "الدكتورة القمر"، بينما قالت الفنانة رانيا محمود ياسين: "يا اختي حلاوته.. أحلى دكتورة في الدنيا".

يذكر أن الفنانة سهر الصايغ شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج أحمد خالد أمين.

