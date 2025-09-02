إعلان

"قمر 14".. إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

12:03 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت إلهام بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللونين الأسود والبيج، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل فنانة في الدنيا"، "قمر حبيبتي ربنا يسعدك"، "جميلة وعسولة"، "ماشاء الله زي القمر"، "إيه الجمال ده قمر 14".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

إلهام صفي الدين قمر 14 تخطف الأنظار جلسة تصوير
