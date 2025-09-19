إعلان

11 صورة من حفل خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد الصغرى

10:51 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا وفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى نور.

أقيم الحفل في أجواء عائلية وشهد حضور أسرة العروسين، والأصدقاء المقربين، وظهرت العروس وهي ترقص مع عريسها، وفي فيديو آخر أثناء استقبال العريس لها بباقة من الزهور.

كانت نور الزاهد احتفلت بارتباطها في شهر أغسطس الماضي، ونشرت هنا صورا من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

وظهرت وقتها هنا رفقة شقيقتها فرح وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بارتباط نور وسط أجواء عائلية.

