كيف علق النجوم على إعلان إيناس الدغيدي خبر زواجها ؟

كتب- مروان الطيب:

حرص نجوم الوسط الفني على دعم وتهنئة المخرجة إيناس الدغيدي بعد قرارها إلغاء حفل زفافها بسبب تعرضها للسخرية والتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت بوسي شلبي نشر اعتذار الدغيدي عن إقامة حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "حبيبتي إيناس فرحتنا بك ومعاكي العمر كله".

وشارك النجوم في تهنئة المخرجة إيناس الدغيدي على زواجها منهم الفنانة نسرين أمين وكتبت: "ما شاء الله ألف مبروك ربنا يسعدهم"، الفنانة سوسن بدر وكتبت: "ربنا يسعدهم"، الإعلامية رولا خرسا وكتبت "ربنا يسعدهم العمر كله،

ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، إيناس أحمد".

يذكر أن آخر مشاركات إيناس الدغيدي الإخراجية كانت بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

اقرأ أيضا:

أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته.. موعد ومكان الجنازة

فيلم كمين ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي