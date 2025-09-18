بكامل أناقتهما.. مينا مسعود وإميلي شاه يتصدران غلاف مجلة أمريكية (صور)

بعد تجديد حبس سوزي الأردنية.. 20 صورة جمعتها مع نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

خضع النجم العالمي مينا مسعود وزوجته الممثلة إميلي شاه لجلسة تصوير لصالح مجلة "People" الأمريكية، احتفالا بزفافهما.

وأعادت إميلي شاه، نشر جلسة التصوير عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما في كامل أناقتهما، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وفوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت "شاه" وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

يذكر أن، آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

