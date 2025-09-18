إعلان

بكامل أناقتهما.. مينا مسعود وإميلي شاه يتصدران غلاف مجلة أمريكية (صور)

09:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (4)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (8)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (6)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (5)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (3)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (2)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (13)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (12)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (11)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (10)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (7)
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث جلسة تصوير (9)
كتب- مروان الطيب:

خضع النجم العالمي مينا مسعود وزوجته الممثلة إميلي شاه لجلسة تصوير لصالح مجلة "People" الأمريكية، احتفالا بزفافهما.

وأعادت إميلي شاه، نشر جلسة التصوير عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما في كامل أناقتهما، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وفوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت "شاه" وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

يذكر أن، آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

