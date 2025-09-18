بعد تعرضها للسرقة للمرة الثالثة.. أبرز المعلومات عن جويل مردينيان

15 صور لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل في صيف 2025

"سرقت سعادتنا".. أول تعليق من جويل مردينيان بعد سرقة منزلها

كتبت- نوران أسامة:

تعرض منزل خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان في جنوب فرنسا لعملية سرقة جديدة، خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن خبيرة التجميل جويل مردينيان:

ـ وُلدت في بيروت عام 1977.

ـ بدأت مسيرتها كخبيرة تجميل معروفة، ثم اتجهت إلى الإعلام.

ـ اشتهرت بتقديم برنامج "Joelle" على قناة MBC.

ـ أطلقت سلسلة مراكز تجميل خاصة بها تحمل اسم "Clinica Joelle".

ـ أسست علامة مستحضرات التجميل الخاصة بها تحت اسم "Joelle Paris".

ـ متزوجة من كمال قدورة، ولديها ثلاثة أبناء.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها جويل مردينيان للسرقة، إذ سبق أن واجهت حادثتين مماثلتين من قبل.

