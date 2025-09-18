كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان الشاب طه دسوقي صورة مؤثرة تجمعه بوالده الراحل، مستخدمًا تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء ذكرى رحيله، وظهر فيها وهو يحتضنه.

وشارك طه الصورة مع جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وإحنا في نعيم سيرتك.. وفي الدنيا عِمدانك سيبتلنا خير الأرض متساعهوش والله لو ترجع لأعيش كخدامك محمود دسوقي ١٨-٩-٢٠١٢".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان دياب الذي كتب: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته تعيش وتفتكر يا حبييي"، كما علقت ركين سعد: "ربنا يرحمه ويغفرله"، ومايان السيد: "ربنا يرحمه"، وكتبت جيهان الشماشرجي: "تعيش وتفتكره بكل خير يا طه".

يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي الدرامية كانت بمسلسل ولاد الشمس الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كل من أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، من إخراج شادي عبدالسلام.

