"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم

كتب - معتز عباس:

تفاعل نجوم الوسط الفني مع ترند صور الذكاء الاصطناعي، بحيث أقدموا على إنشاء لقطات لهم، ونشرها على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل.

أثارت هذه الصور إعجاب الجمهور بشكل واسع، وتناقلها المتابعون على نطاق واسع، وأظهرت مدى التشابه المذهل بين النجوم وأبنائهم، كما شارك بعض أبناء الفنانين أنفسهم في هذا التفاعل، معبرين عن إعجابهم بالصور.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تريند" الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، والذي جذب اهتمام عدد من نجوم الذين تفاعلوا معه بطرق مختلفة، سواء بإعادة إحياء ذكرياتهم أو بمشاركة صور خيالية مع أفراد من أسرتهم.

بعض من هؤلاء الفنانين لجئوا إلى الذكاء الاصطناعي لعودة الراحلين المقربين لقلبه، ومنهم من استخدم للسخرية أو ممازحة جمهوره، من أبرزهم الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة أيتن عامر، الفنانة مي سليم، الإعلامية رضوى الشربيني.

