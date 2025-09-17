كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رانيا منصور عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "وتر حساس"، الجزء الثاني، المقرر عرضه على قناة "ON".

ونشرت رانيا مجموعة صور من الكواليس رفقة أبطال العمل الفني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: هاجر من مسلسل "وتر حساس" يعرض بداية من يوم الاحد ٢١ سبتمبر".

ونشرت رانيا كواليس تصوير مشهد مع الفنانة غادة عادل ضمن أحداث المسلسل.

يُذكر أن الجزء الأول من وتر حساس عُرض عام 2024، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة). وتصاعدت وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، خاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين الأطراف.

وشارك في بطولة الجزء الأول كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

كما شاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

