"غزالة".. جنات تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

خطفت الفنانة جنات الأنظار في أحدث ظهور لها خلال إحدى حفلاتها الغنائية، وشاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مساء الخير".

وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "ماشاء الله تبارك الله، الغالية على قلبنا، فديت الجمال، قمر، غزالة، ولاغلطة، أحلى صوت في الدنيا".

و احتفلت جنات مؤخرًا بنجاح ألبومها الأخير "ألوم على مين"، الذي طرحته في صيف 2025، وسط حضور زوجها المحامي محمد عثمان وابنتيها جوليا وجنات، حيث شاركوا في غناء بعض أغانيها خلال الحفل.

وتعاونت في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، ويوسف حسين.

