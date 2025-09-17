إعلان

الذكاء الاصطناعي يحقق حلم سلمى أبو ضيف بصورة مؤثرة مع والدها الراحل

12:47 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (8)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (7)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (6)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (4)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (3)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (2)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (11)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (10)
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف مع والدها
  • عرض 12 صورة
    سلمى أبو ضيف (9)
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها صورة مؤثرة مُصنَّعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان زفاف وتحتضن والدها الراحل.

ونشرت سلمى الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تم إنشاء هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وهي تصورني كعروس مع والدي رحمه الله، لقد أثرت فيّ كثيرًا، لطالما تخيلت والدي يوم زفافي، وربما لهذا السبب أصررت على الاحتفال بزفافي في بيتنا لأشعر بوجوده معنا".

وتابعت: " أنا حقًا واقعة في حب هذه الصورة لأنها جعلتني أفكر كثيرًا في والدي، وأتمنى أن يكون على علم بوجود صوفيا".

يُذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

الفنانة سلمى أبو ضيف الذكاء الاصطناع صورة مؤثرة
