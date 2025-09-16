بعد تصدره التريند.. 15 صورة لـ أبطال المسلسل التركي "شراب التوت"

كتب - معتز عباس:

أثارت حلقات المسلسل التركي الشهير، شراب التوت الشهير ضجة كبيرة مؤخراً، مما جعله يتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

بينما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عن فتح تحقيق في المسلسل بسبب شكاوى الجمهور، كشفت شركة الإنتاج عن أخبار سارة لمحبيه ومتابعيه.

وأعلنت الشركة عن التحضير لموسم رابع من المسلسل، على أن يبدأ فريق العمل في التجهيز له بعد انتهاء شهر رمضان المقبل 2026.

رغم عدم الكشف عن تفاصيل القصة الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى ظهور شخصيات جديدة، كما حدث في الأجزاء السابقة، حيث من المنتظر أن يتم عرض الموسم الجديد قبل نهاية العام الجاري، مما يبشر بمزيد من الأحداث المشوقة لمتابعيه.

ونرصد لكم 15 صورة من كواليس مسلسل "شراب التوت"، بطولة باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغوكان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، سيلين تركمان، فيراي داريشي، أورال أوزير، رحيم كان كابكاب، جيرين يالازوغلو، وسيرين كاراكوتش.

