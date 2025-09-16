جيسون ستاثام يوجه رسالة خاصة لـ تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

وجه النجم العالمي، جيسون ستاثام رسالة شكر وتقدير للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد حضوره نزال كانيلو وكراوفورد الذي أقيم في لاس فيجاس وانتهى بفوز كراوفورد، ضمن بطاقات فعاليات موسم الرياض.

ونشر ستاثام صور جمعته بالمستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على انستجرام وكتب: " شكراً جزيلاً لسعادة تركي آل الشيخ على تنظيم ليلة ملاكمة تاريخية، تهانينا لـ كراوفورد على الفوز المذهل، لقد أبهرتنا في الاستاد، لا يُقهر ولا يُنازع".

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

يذكر أن جيسون ستاثام يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق والإثارة " The Beekeeper 2".

