إعلان

يسرا: تأثرت بذكريات دورات "الجونة السينمائي" السابقة وسعيدة بالاحتفال بمئوية يوسف شاهين

02:11 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجونة السينمائي (4)
  • عرض 5 صورة
    الجونة السينمائي (5)
  • عرض 5 صورة
    الجونة السينمائي (2)
  • عرض 5 صورة
    الجونة السينمائي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قالت النجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، إنها تأثرت بالفيلم القصير الذي استعرض ذكريات الدورات السابقة للمهرجان.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة ظهر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى: "تأثرت بالفيلم ومش مصدقة أن عدى سبع سنين على المهرجان، وبفتكر دائما الدورة الأولى اللي كان لها خصوصية لينا كلنا".

وأضافت يسرا "المهرجان بيكبر وبيبقى أحلى وبوجودكم وبيكم هيبقى مهرجان عالمي، وسعيدة بمئوية يوسف شاهين، أننا هنسترجع أعمال العظيم يوسف شاهين، وتاريخه العظيم، وهنفتتح المهرجان بفيلم النجمة نيللي كريم، وعندنا ضيفة عالمية كبيرة كيت بلانشيت.

واختتمت يسرا "فخورة إني جزء من المهرجان العظيم ده، واني عضوة من عائلة ساويرس، بعتبر نفسي من العيلة، وبشكر الجميع على المجهود العظيم ده".

الجونة السينمائي النجمة يسرا وسف شاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر