كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قالت النجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، إنها تأثرت بالفيلم القصير الذي استعرض ذكريات الدورات السابقة للمهرجان.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة ظهر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى: "تأثرت بالفيلم ومش مصدقة أن عدى سبع سنين على المهرجان، وبفتكر دائما الدورة الأولى اللي كان لها خصوصية لينا كلنا".

وأضافت يسرا "المهرجان بيكبر وبيبقى أحلى وبوجودكم وبيكم هيبقى مهرجان عالمي، وسعيدة بمئوية يوسف شاهين، أننا هنسترجع أعمال العظيم يوسف شاهين، وتاريخه العظيم، وهنفتتح المهرجان بفيلم النجمة نيللي كريم، وعندنا ضيفة عالمية كبيرة كيت بلانشيت.

واختتمت يسرا "فخورة إني جزء من المهرجان العظيم ده، واني عضوة من عائلة ساويرس، بعتبر نفسي من العيلة، وبشكر الجميع على المجهود العظيم ده".