ماريان خوري تعلن احتفال مهرجان الجونة السينمائي بمئوية المخرج يوسف شاهين في دورته الثامنة

01:28 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 3 صورة
    مهرجان الجونة السينمائي (3)
كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

رحبت المنتجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

وقالت في كلمتها "حضوركم معنا في المؤتمر الصحفي يسعدنا، للتأكيد على أهمية استمرار المهرجان برغم من كل التحديات التي تواجهنا لأن العالم الذي نعيشه أصبح أقل إنسانية، لكن ستظل السينما صوتا لا يمكن إسكاته".

وكشفت ماريان عن أعداد الأفلام التي تم اختيارها حتى الآن للمشاركة في الدورة الثامنة، مؤكدة أن هذه الأعداد سوف تزداد الأيام المُقبلة.

وأعلنت عن الاحتفال بمئوية المخرج يوسف شاهين، وكشفت عن تكريم النجمة الكبيرة منة شلبي تقديرا لمشوارها الفني ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، النجمة يسرا، عمرو منسي، السيناريست مريم نعوم.

مهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري المخرج يوسف شاهين
