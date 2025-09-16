حسين فهمي ينشر صور من كواليس مشاركته في مهرجان "شينجدو" السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان حسين فهمي جمهوره، بعد نشره صورًا جمعته بالإعلامية الصينية لانا ريسا، وبجانبهما دميتان على شكل "باندا"، وذلك على هامش حضوره فعاليات مهرجان "شينجدو السينمائي" في الصين.

ونشر "فهمي" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق مازحًا: "السيدة لانا ريسا الميديا الصينية عندها 30 سنة.. واجتماع مميز مع الباندا العملاقة لعمل مناقشة فنية لاختيار أي الأفلام أفضل في الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية".

ويتواجد حسين فهمي في المهرجان بعد قبوله دعوة إدارة المهرجان لحضور الفعاليات، كونه أحد أهم الكوادر الفنية في الوطن العربي وبصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم.

يواصل الفنان حسين فهمي تحضيراته للدورة المقبلة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 12- 21 نوفمبر المقبل، وسط مشاركة عدد من أبرز الأعمال السينمائية من حول العالم.

