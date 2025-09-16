قبلات وصور رومانسية.. زوجة عصام صاصا تحتفل بعيد ميلاده والأخير يرد

إعداد- مصراوي:

شارك نجوم الفن جمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ولقطات مختلفة لهم يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، مصراوي يستعرض أبرزها في السطور التالية..

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة لها، بفستان أبيض، ولاقت إعجاب جمهورها.

يسرا

نشرت النجمة يسرا صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها تحضن نفسها في سن الشباب، واكتفت بوضع تعليق قلب.

ريهام عبدالغفور

بإطلالة أنيقة، أطلت الفنانة ريهام عبدالغفور على جمهورها عبر انستجرام، وعلقت "شكرا مهرجان همسة".

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة له عبر انستجرام، صُممت بالذكاء الاصطناعي وظهر خلالها يحضن نفسه في مرحلة الطفولة، وعلق "ساعات بشتاق".

إدوارد

شارك الفنان إدوارد جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة له بالذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها يحمل نسخته في مرحلة الطفولة، وعلق "أنا شايل نفسي".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت "أفضل ممثلة خارج السباق الرمضاني.. شكرًا مهرجان همسة".

راندا البحيري

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعي حسابها على انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة بشرى، وعلقت "بوشبوش العسل".

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي عبر انستجرام، وظهر خلالها يقف إلى جوار "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، معلقا "الماضي والحاضر".

حسام حسني

نشر المنتج حسام حسني عبر انستجرام، صورة تجمعه بشقيقه المطرب تامر حسني، وعلق "مساء العسل على الناس العسل".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورًا لها عبر انستجرام، وعلقت "آخر أيام الصيفية".