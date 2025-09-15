"بفستان مكشوف الضهر".. بوسي تواصل احتفالاتها بعيد ميلادها (صور)

"بتلعب كلمات متقاطعة".. أحدث جلسة تصوير لـ عائشة بن أحمد بإطلالة غريبة

كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة بوسي الاحتفال بعيد ميلادها، بصحبة أفراد من عائلتها.

ونشرت بوسي مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بصحبة أفراد من عائلتها، وعلقت: "عائلتي بحبكم أوي".

وظهرت بوسي بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستان طويل وجريء "مكشوف الضهر"، والتي تفاعل معها المتابعين.

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

