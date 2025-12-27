يسرا ناعية داوود عبدالسيد: "العشرة الطيبة ما بتموتش"

كتب - معتز عباس:

نعت النجمة يسرا، المخرج داوود عبدالسيد، والذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "وداعًا داوود عبد السيد، مش بس مخرج كبير، لكن صديق عِشرة، وحضور إنساني دافي. العِشرة معاك كانت فن، والصداقة كانت صدق، زي أفلامك تمامًا من غير تزييف".

وأضافت: "هفضل فاكر بضحكتك، بحكاياتك، وبالإنسان قبل الفنان، رحمك الله، الصديق قبل المبدع، والعِشرة الطيبة ما بتموتش".

