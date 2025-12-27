بعد غياب 5 سنوات.. كيف استقبل الجمهور عودة يوسف الشريف بـ "فن الحرب"؟

أعرب الفنان محمد خميس عن سعادته بعد احتفاله بزفافه أمس الجمعة على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

ونشر خميس صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب :"وآن للذئب الوحيد، ألا يظل وحيدا، من فرحي على عسل العَسَلُوز".

احتفل الفنان محمد خميس اليوم الجمعة بزفافه وظهر مرتديا جلبابا صعيديا بدلا من بدلة الزفاف حاملا في يده بوكيه ورد، وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشارك الفنان محمد خميس بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "جودر 2" بطولة الفنان ياسر جلال.

