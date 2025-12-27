إعلان

"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

كتب : معتز عباس

07:40 م 27/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد خميس وعروسته من حفل الزفاف
  • عرض 3 صورة
    محمد خميس على فيسبوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان محمد خميس عن سعادته بعد احتفاله بزفافه أمس الجمعة على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

ونشر خميس صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب :"وآن للذئب الوحيد، ألا يظل وحيدا، من فرحي على عسل العَسَلُوز".

احتفل الفنان محمد خميس اليوم الجمعة بزفافه وظهر مرتديا جلبابا صعيديا بدلا من بدلة الزفاف حاملا في يده بوكيه ورد، وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشارك الفنان محمد خميس بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "جودر 2" بطولة الفنان ياسر جلال.

اقرأ أيضا..

وفاء مكي تخضع لعملية تجميل.. والجمهور يعلق: "كانت زي القمر"

تصريح قديم.. داوود عبدالسيد يكشف سبب ابتعاده عن السينما

محمد خميس زفاف محمد خميس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء