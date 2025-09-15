"قصيرة وشفافة".. 25 صورة لـ هيفاء وهبي بفساتين جريئة

كتب - معتز عباس:

تُعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيقونة في عالم الموضة والجمال، فهي لا تقتصر على كونها نجمة غناء وتمثيل، بل تُعرف أيضًا بذوقها المميز والجريء اختيار أزيائها.

تحرص هيفاء على لفت الأنظار دائمًا بإطلالاتها الساحرة التي تجمع بين الأناقة والجرأة، حيث تتميز بقدرتها على اختيار فساتين تبرز قوامها الرشيق وتُظهر أنوثتها.

لا تتردد هيفاء وهبي في تجربة إطلالات جريئة تتجاوز المألوف. غالبًا ما تختار فساتين غير تقليدية، وهذا ما يمنحها إطلالة فريدة ومتميزة.

في التقرير التالي نستعرض أبرز 25 صورة لفساتين هيفاء وهبي الجريئة التي خطفت بها أنظار جمهورها.

اقرأ أيضا..

"العفو عند المقدرة".. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد "كروان مشاكل"

"فستان شفاف".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار