"قصيرة وشفافة".. 25 صورة لـ هيفاء وهبي بفساتين جريئة

12:24 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    اطلالة جريئة لهيفاء وهبي بفستان قصير (3)
    اطلالة هيفاء وهبي بالتايجر (1)
    اطلالة جريئة لهيفاء وهبي بفستان قصير (2)
    اطلالة هيفاء وهبي بالتايجر (3)
    اطلالة هيفاء وهبي بالتايجر (4)
    اطلالة هيفاء وهبي بالتايجر (6)
    هيفا وهبي بفستان شفاف (1)
    هيفا وهبي بفستان شفاف (6)
    هيفاء وهبي بفستان اسود شفاف (1)
    هيفاء وهبي بفستان اسود شفاف (2)
    هيفاء وهبي بفستان اسود وفضي غير تقليدي (1)
    هيفاء وهبي بفستان اسود وفضي غير تقليدي (2)
    هيفاء وهبي بفستان اسود وفضي غير تقليدي (3)
    هيفاء وهبي بفستان مفتوح من الجانب (1)
    هيفاء وهبي بفستان مفتوح من الجانب (2)
    هيفاء وهبي بفستان مفتوح من الجانب (3)
    اطلالة هيفاء وهبي بالتايجر (2)
    هيفاء وهبي فستان جريء بالأحمر الناري (2)
    هيفاء وهبي فستان جريء بالأحمر الناري (3)
    هيفاء وهبي فستان جريء بالأحمر الناري (4)
    هيفاء وهبي فستان قصير مزين بالورود (1)
    هيفاء وهبي فستان جريء بالأحمر الناري (1)
    اطلالة جريئة لهيفاء وهبي بفستان قصير (1)
    هيفاء وهبي فستان قصير مزين بالورود (2)
كتب - معتز عباس:

تُعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيقونة في عالم الموضة والجمال، فهي لا تقتصر على كونها نجمة غناء وتمثيل، بل تُعرف أيضًا بذوقها المميز والجريء اختيار أزيائها.

تحرص هيفاء على لفت الأنظار دائمًا بإطلالاتها الساحرة التي تجمع بين الأناقة والجرأة، حيث تتميز بقدرتها على اختيار فساتين تبرز قوامها الرشيق وتُظهر أنوثتها.

لا تتردد هيفاء وهبي في تجربة إطلالات جريئة تتجاوز المألوف. غالبًا ما تختار فساتين غير تقليدية، وهذا ما يمنحها إطلالة فريدة ومتميزة.

في التقرير التالي نستعرض أبرز 25 صورة لفساتين هيفاء وهبي الجريئة التي خطفت بها أنظار جمهورها.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي بفساتين جريئة هيفاء وهبي بفساتين شفافة هيفاء وهبي بفساتين قصيرة إطلالات هيفاء وهبي
