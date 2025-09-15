إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأصفر.

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها صورة جديدة مع زوجها الفنان محمد رياض، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا باللون الأسود.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.

توبا بويوك أوستون

خطفت الفنانة التركية توبا بويوك أوستون الأنظار في أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي داخل صالة الألعاب الرياضة، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.