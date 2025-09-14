مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلة لـ محمد منير 18 سبتمبر
كتبت- سهيلة أسامة:
يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلة غنائية للفنان محمد منير، والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر الجاري.
وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن عدد من الضوابط الخاصة بالحضور، أبرزها:
- يُسمح بدخول الأطفال بداية من سن 6 سنوات بتذكرة كاملة، ويلتزم ولي الأمر بضمان هدوء الطفل أثناء الحفل، وفي حال حدوث أي ضوضاء يتعين عليه اصطحاب الطفل إلى الخارج.
- يُمنع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، باستثناء الحفلات المخصصة لهم فقط.
- الالتزام بالجلوس في المقاعد وفقًا للأرقام المدونة على التذاكر.
- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.
- ممنوع التصوير أو البث المباشر خلال الحفل.
- ممنوع التدخين بشكل نهائي داخل القاعة.
