مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلة لـ محمد منير 18 سبتمبر

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلة غنائية للفنان محمد منير، والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن عدد من الضوابط الخاصة بالحضور، أبرزها:

- يُسمح بدخول الأطفال بداية من سن 6 سنوات بتذكرة كاملة، ويلتزم ولي الأمر بضمان هدوء الطفل أثناء الحفل، وفي حال حدوث أي ضوضاء يتعين عليه اصطحاب الطفل إلى الخارج.

- يُمنع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، باستثناء الحفلات المخصصة لهم فقط.

- الالتزام بالجلوس في المقاعد وفقًا للأرقام المدونة على التذاكر.

- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.

- ممنوع التصوير أو البث المباشر خلال الحفل.

- ممنوع التدخين بشكل نهائي داخل القاعة.

اقرأ أيضًا:

يدعمون الكيان الصهيوني.. غموض حول مصير حفل "العقارب" بمصر بعد مطالب إلغائه

ريهام سعيد: "سمعة الناس بقت مصدر رزق وبدرية طلبة كانت بترد على اللي شتمها"

حسن الرداد يتحدث العربية الفصحى ويجري على البحر (فيديو)