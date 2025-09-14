إعلان

مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلة لـ محمد منير 18 سبتمبر

07:02 م الأحد 14 سبتمبر 2025

محمد منير

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلة غنائية للفنان محمد منير، والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن عدد من الضوابط الخاصة بالحضور، أبرزها:

- يُسمح بدخول الأطفال بداية من سن 6 سنوات بتذكرة كاملة، ويلتزم ولي الأمر بضمان هدوء الطفل أثناء الحفل، وفي حال حدوث أي ضوضاء يتعين عليه اصطحاب الطفل إلى الخارج.

- يُمنع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات، باستثناء الحفلات المخصصة لهم فقط.

- الالتزام بالجلوس في المقاعد وفقًا للأرقام المدونة على التذاكر.

- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.

- ممنوع التصوير أو البث المباشر خلال الحفل.

- ممنوع التدخين بشكل نهائي داخل القاعة.

الفنان محمد منير مسرح الساقية للعرائس حفلة غنائية للفنان محمد منير محمد منير مسرح الساقية للعرائس
