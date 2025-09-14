سماح أنور: "معظم الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة" (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة سماح أنور الجدل بتصريحاتها عن الرجال، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر محطة "نجوم إف إم".

وقالت سماح: "امرأة واحدة لا تكفي معظم الرجال، لأن الإنسان بطبعه بيمل، والراجل بطبعه ملول، ملول جسديًا ونفسيًا وعصبيًا، مش عايز يسمع كلام كتير، والست بطبيعتها لازم تفضفض وتتكلم علشان تخرج مشاعرها، لكن الراجل بيشوف الكلام الكتير خنقة، وبيزهق أسرع".

وأضافت: "مفيش راجل مش عايز يستقر، لكن في النهاية الست هي اللي في إيدها الراجل، مش العكس، الست عندها قدرة على الاحتواء في كل الظروف ومع أي حد، ودي ميزة كبيرة عندها".

يذكر أن الفنانة سماح أنور شاركت مؤخرًا في مسلسل "كتالوج" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وبطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، وصدقي صخر.

