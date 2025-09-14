كتبت- سهيلة أسامة:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، في بث مباشر عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إنها لم تتناول قضايا التيك توكرز من قبل لالتزامها بمبادئها المهنية.

وتابعت ريهام سعيد: "موضوع التيك توكرز ناس كتير بتسألني ليه مجبتش سيرة عن الموضوع؟ أنا عندي مبادئ مهنية مبخرجش عنها، فكرة إني أجيب سيرة تيك توكرز مكانش ينفع، أنا النهاردة فوجئت بفيديو لمروة اللي اتحكم عليها بسنتين في قضية سب وقذف للفنانة وفاء عامر، وده معناه إنها مقدمتش للمحكمة أي مستندات أو أي حقائق بأدلة، للأسف أنا حزينة جدًا إن علشان الفيس والتيك توك وسمعة الناس مصدر رزق، يعني ممكن أي حد يطلع يقول منى زكي بتتاجر في المخدرات، مي عز الدين بتتعاطى كوكايين، أحمد السقا بيتاجر في الأعضاء، وفجأة يبقوا حديث السوشيال ميديا".

وتابعت: "انتوا عارفين يعني إيه أطلع أقول الكلام ده لازم يبقى معايا حكم محكمة، لحد ما يتحكم على حد أنا مينفعش أقول كده، كل الناس اللي عملوا فيديوهات على صفحات وقنوات عن إبراهيم شيكا ومراته… والست المصرية اللي مفيش أي حاجة تدينها، فين حقها؟ الست اتبهدلت، الممثلين والفنانين صعب جدًا يغلطوا الغلط ده".

وأضافت: "في ناس هتقولي ما انتي كنتي بتستضيفي تيك توكرز، أنا مثلًا استضفت (أم مكة) على إنها بتبيع فسيخ، لحد 7 شهور فاتوا مكانش عندي تيك توك أصلاً، ولما (كروان) شتمني مكانش عندي تيك توك، وقتها الإعداد قالي إن أم مكة بتبيع فسيخ، وطلعتها كسيدة مجتهدة، وكمان (سوزي) استضفتها كنموذج بيحاول يصلح من نفسه".

وتطرقت ريهام سعيد إلى تصريحات الفنانة بدرية طلبة، قائلة: "وفاء عامر لو اتوجه لها اتهام هتتحاسب زيها زي أي حد، إحنا بلد بتحاسب الكل، زي بدرية طلبة، أنا مكنتش عايزة أتكلم في موضوعها بس لازم أقول بدرية غلطت في أسلوبها، لأنها اتكلمت بطريقة لا تليق بفنانة، أنا ماليش دعوة بالنقابة هي اتصرفت معاها إزاي، لكن عايزة أوضح إنها لما كانت في لايف، حد قالها: (إنتي موتي جوزك وتاجرتي في أعضاؤه)، فهي خرجت عن شعورها وقالت كلام مينفعش، بس كلامها مكانش موجه للمصريين، كانت بترد على اللي شتمها".

واستكملت: "كل واحد عمل فلوس ومشاهدات على كلام مروة، على إنه حقيقي، وهو مش حقيقي… انتوا أخدتوا أرباح، بس هتعملوا إيه قدام ربنا، المصيبة الأكبر إن مروة بنت اتكلمت عن راجل متوفي وعيلته عايشة، وكان ليه قيمة وقدر في الجيش، هي بتقول إن الكلام ده حصل في أوائل التسعينات، المفروض كان عندها 29 سنة، بينما هي عندها 40 سنة، ليه نكذب الكذبة ونصدقها؟".

يُذكر أن مروة يسري كانت تحدثت عن الفنانة وفاء عامر في مقاطع فيديو ووجهت لها اتهامات مختلفة، وأكدت وفاء وقتها أنها سوف تلجأ للقضاء للحصول على حقها، وتقدمت ضد مروة ببلاغ يتهمها بالسب والقذف.

