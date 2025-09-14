كتب- مصطفى حمزة:

دخلت أغنية "برازيلي وأسمر" قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بالتزامن مع قيام الجناح الأيمن لنادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، بنشر مقطع من الأغنية على صفحته في موقع "إنستجرام".

وقام بيزيرا، بوضع الأغنية مع صورته عقب فوز الزمالك على النادي المصري، أمس السبت بـ 3 أهداف، دون رد.

وطرحت أغنية "برازيلي"، عام 2022، وقدمها مؤديا أغاني الراب عفروتو، ومروان موسى، وتقول كلماتها "أنا إسكندراني برازيلي وأسمر برقصها سامبا".

وتصدرت الأغنية عند طرحها، قوائم موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن الـ 45 مليون و900 ألف مشاهدة، على قناة عفروتو .

يذكر أن مؤدي أغاني الراب مروان موسى، طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه".

