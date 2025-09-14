إعلان

خوان بيزيرا احتفل بها.. "برازيلي وأسمر" لـ عفروتو ومروان موسى تحقق 45 مليون مشاهدة

02:11 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    موان و عفروتو
  • عرض 3 صورة
    منشور بيزيرا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت أغنية "برازيلي وأسمر" قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بالتزامن مع قيام الجناح الأيمن لنادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، بنشر مقطع من الأغنية على صفحته في موقع "إنستجرام".

وقام بيزيرا، بوضع الأغنية مع صورته عقب فوز الزمالك على النادي المصري، أمس السبت بـ 3 أهداف، دون رد.

وطرحت أغنية "برازيلي"، عام 2022، وقدمها مؤديا أغاني الراب عفروتو، ومروان موسى، وتقول كلماتها "أنا إسكندراني برازيلي وأسمر برقصها سامبا".

وتصدرت الأغنية عند طرحها، قوائم موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن الـ 45 مليون و900 ألف مشاهدة، على قناة عفروتو .

يذكر أن مؤدي أغاني الراب مروان موسى، طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه".

اقرأ أيضا

تكريم خالد النبوي بجائزة "فاتن حمامة للتميز" في مهرجان القاهرة السينمائي

تووليت يشارك الجمهور صورة جديدة مع إليسا

خوان بيزيرا برازيلي وأسمر عفروتو ومروان موسى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام