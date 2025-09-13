تووليت يشارك الجمهور صورة جديدة مع إليسا

كتب - معتز عباس:

شارك المغني الشاب "تووليت" متابعيه على السوشيال ميديا، صورة جديدة له مع المطربة اللبنانية إليسا.

وظهر تووليت مع إليسا مع الإشارة للمتابعين بعلامة "قلب" دون كتابة أو الحديث عن أي تفاصيل فنية أخرى.

طرح تووليت، في موسم الصيف، ألبوم بعنوان "نارين"، وضم 9 أغاني، ومنها "حسيني"، و"غريب حالي"، و"عيون الناس"، و"ضروري"، "نارين، وشارك مع فريق كايروكي، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تحيي إليسا حفلًا غنائيًا في القاهرة مساء غدٍ الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث من المتوقع أن تقدم إليسا مجموعة من أبرز أغانيها التي حققت نجاحًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور العربي.

