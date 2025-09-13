إعلان

تووليت يشارك الجمهور صورة جديدة مع إليسا

09:31 م السبت 13 سبتمبر 2025

تووليت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك المغني الشاب "تووليت" متابعيه على السوشيال ميديا، صورة جديدة له مع المطربة اللبنانية إليسا.

وظهر تووليت مع إليسا مع الإشارة للمتابعين بعلامة "قلب" دون كتابة أو الحديث عن أي تفاصيل فنية أخرى.

طرح تووليت، في موسم الصيف، ألبوم بعنوان "نارين"، وضم 9 أغاني، ومنها "حسيني"، و"غريب حالي"، و"عيون الناس"، و"ضروري"، "نارين، وشارك مع فريق كايروكي، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تحيي إليسا حفلًا غنائيًا في القاهرة مساء غدٍ الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث من المتوقع أن تقدم إليسا مجموعة من أبرز أغانيها التي حققت نجاحًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور العربي.

تووليت واليسا

اقرأ أيضا..

بالصور- أول ظهور لوفاء عامر في عزاء عمرو ستين بعد حكم حبس "بنت مبارك"

مصطفى غريب ينشر صورة مع شيكابالا ويعلق: "الحاوي والحاتي"

تووليت إليسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام