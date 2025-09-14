كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، عن تكريم الفنان خالد النبوي بجائزة "فاتن حمامة للتميز" وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الهامة.

وكشفت إدارة المهرجان خلال الفترة المقبلة، عن إصدار كتاب للفنان خالد النبوي يتضمن محطاته الفنية وإسهاماته سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية.

من المقرر أن يتم تكريم الفنان خالد النبوي بحفل افتتاح المهرجان يوم 12 نوفمبر المقبل، حيث تقام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12-21 نوفمبر المقبل.

يذكر أن اخر مشاركات خالد النبوي كانت بمسلسل "سراب" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، هاني عادل، جيهان الشماشرجي، نجلاء بدر، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد.

