بالصور- أول ظهور لوفاء عامر في عزاء عمرو ستين بعد حكم حبس "بنت مبارك"

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة وفاء عامر على التواجد بعزاء الفنان الراحل عمرو ستين الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وظهرت وفاء عامر رفقة زوجها المنتج محمد فوزي، ويعد الظهور الأول لها بعد الحكم بحبس مروة يسري الشهيرة بـ "بنت مبارك" التي شهرت بها خلال الفترة الماضية.

ووجهت الفنانة وفاء عامر الشكر والتحية لوزارة الداخلية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت: " شكرا وزارة الداخلية المصرية، القضاء المصري المحترم شكرا شكرا شكرا".

و شاركت وفاء عامر مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان الماضي منها جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بمسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

