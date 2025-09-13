"مناخيري كانت هتروح".. كنزي مدبولي تكشف معاناتها مع حقنة الفيلر

كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الكاتبة كنزي مدبولي، لأزمة صحية بسبب حصولها على حقنة فيلر في مناخيرها لدى أحد الأطباء.

ونشرت مدبولي، الصور، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مناخيري كانت هتروح امبارح بسبب حقنة فيلر!، محدش ياخد فيلر في المناخير مهما كان الدكتور شاطر".

وتابعت: "أنا بحط البوست ده توعية لأي حد زي مش فاهم حاجة اتقاله كلمة من دكتور وافق! مش علشان حد يتريق أو يتمنظر إيه قلة الآدب دي، هو انا فيه إيه ولا ايه! أنا مكنتش عايزة ولا مهتمة ولا فاهمة يعني ايه ده بس عندي عوجة بسبب الجيوب الأنفية قالتلي متيجي اعدلهالك في ثانية".

وأَضافت: "وسألت يعني ايه دي.. حاجة بسيطة؟ أكدت لي إنها أسهل حاجة في الدنيا ولأني كنت جاهلة بالموضوع افتكرتها حاجة عبيطة وافقت ويا ريتني ما وافقت، الحمد لله على كل شئ بس مش مستحملة أي قلة آدب في الكومنتات".

ونستعرض لكم معلومات عن كنزي مدبولي في السطور التالية:

- في 2024، أصدرت روايتها الأولى "فرصة من ذهب" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتناقش فيها العلاقات المعقدة بين الآباء والأبناء، وتأثير التربية على الصحة النفسية.

- قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها تنتظر فرصة جادة لدخول مجال التمثيل.

- دائما ما تحضر العروض الخاصة بالأفلام السينمائية الجديدة.

- تجمعها علاقة صداقات ببعض الفنانين.

- تحدثت في تصريحات سابقة عن علاقة صداقة تجمعها بالكاتب محمد صادق مؤلف فيلم"هيبتا".

- احتفلت مؤخرا بزواجها من فراس الخطيب.