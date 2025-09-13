أحدث ظهور لـ مي عمر بسيارة "فيراري".. والجمهور يعلق (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تستقل سيارة فيراري.

ونشرت مي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قال إن سيارات فيراري لا تخجل؟.. سيارتي خجلت للتو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي، طل القمر على الأرض، حلاوتك، أحلى من ركب الفيراري، تحفة".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.



