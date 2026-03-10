اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخل المحافظة، وجميع خطوط السير وذلك عقب قرار زيادة تسعير المنتجات البترولية وفي ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

تفاصيل التعريفة الجديدة في البحيرة



شملت التعريفة الجديدة تحديد قيمة ركوب سيارات السرفيس بـ6.50 جنيه، وتقرر أن تكون فتح عداد سيارات التاكسي 16 جنيهًا، على أن تُحسب الكيلو مترات التالية بواقع 2 جنيه لكل كيلومتر، تحديد تعريفة ركوب التوكتوك بـ8.50 جنيه، ويستمر العمل بمشروع النقل الداخلي بقيمة 5 جنيه دون أي تغيير.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الأجرة من خلال الخط الساخن 114، أو عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام 0453345599 و0453349447، وكذلك الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة 01000239547، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات.