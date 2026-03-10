إعلان

زيادة البنزين والسولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة لجميع الخطوط

كتب : أحمد نصرة

01:07 م 10/03/2026
  تعريفة أبو حمص
  
    تعريفة أبو حمص
  تعريفة ادكو
    تعريفة ادكو
  تعريفة الدلنجات
    تعريفة الدلنجات
  تعريفة ابو المطامير
    تعريفة ابو المطامير
  تعريفة المحمودية
    تعريفة المحمودية
  • عرض 18 صورة
    تعريفة ايتاي البارود 1
  تعريفة الرحمانية
    تعريفة الرحمانية
  تعريفة بدر
    تعريفة بدر
  تعريفة دمنهور 1
    تعريفة دمنهور 1
  • عرض 18 صورة
    تعريفة إيتاي البارود
  تعريفة شبراخيت
    تعريفة شبراخيت
  تعريفة رشيد
    تعريفة رشيد
  تعريفة دمزهور
    تعريفة دمزهور
  تعريفة كفر الدوار
    تعريفة كفر الدوار
  مدينة حوش عيسى
    مدينة حوش عيسى
  تعريفة كوم حمادة 1
    تعريفة كوم حمادة 1
  تعريفة وادي النطرون
    تعريفة وادي النطرون

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخل المحافظة، وجميع خطوط السير وذلك عقب قرار زيادة تسعير المنتجات البترولية وفي ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

تفاصيل التعريفة الجديدة في البحيرة


شملت التعريفة الجديدة تحديد قيمة ركوب سيارات السرفيس بـ6.50 جنيه، وتقرر أن تكون فتح عداد سيارات التاكسي 16 جنيهًا، على أن تُحسب الكيلو مترات التالية بواقع 2 جنيه لكل كيلومتر، تحديد تعريفة ركوب التوكتوك بـ8.50 جنيه، ويستمر العمل بمشروع النقل الداخلي بقيمة 5 جنيه دون أي تغيير.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الأجرة من خلال الخط الساخن 114، أو عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام 0453345599 و0453349447، وكذلك الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة 01000239547، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات.

