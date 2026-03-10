إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:02 م 10/03/2026

سعر اليورو

انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.12 جنيه للشراء، بتراجع 58 قرشًا، و60.53 جنيه للبيع، بتراجع 62 قرشًا.


بنك مصر: 59.99 جنيه للشراء، بتراجع 68 قرشًا، و60.39 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا.


بنك القاهرة: 60.14 جنيه للشراء، بتراجع 54 قرشًا، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 60.15 جنيه للشراء، بتراجع 55 قرشًا، و60.55 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا.


البنك التجاري الدولي: 60.16 جنيه للشراء، بتراجع 54 قرشًا، و60.48 جنيه للبيع، بتراجع 68 قرشًا.

