كتب- هاني صابر:



احتفل المخرج طارق العريان، بعيد ميلاده الـ 62 بحضور النجم عمرو دياب والفنان أحمد مالك ونيكول سعفان.



ونشر برنامج "et بالعربي"، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليق: "عمرو دياب، أحمد مالك، نيكول سعفان وغيرهم يحتفلون بعيد ميلاد طارق العريان بأجواء مميزة".