بحضور عمرو دياب ومالك.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده الـ 62 (صور وفيديو)
كتب- هاني صابر:
احتفل المخرج طارق العريان، بعيد ميلاده الـ 62 بحضور النجم عمرو دياب والفنان أحمد مالك ونيكول سعفان.
ونشر برنامج "et بالعربي"، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليق: "عمرو دياب، أحمد مالك، نيكول سعفان وغيرهم يحتفلون بعيد ميلاد طارق العريان بأجواء مميزة".
يذكر أن، طارق العريان من مواليد 12 سبتمبر 1963، وهو الزواج السابق للإعلامية إنجي علي والمطربة أصالة نصري، ومن بين أعماله السينمائية أفلام "السلم والثعبان" و "تيتو" و "أسوار القمر".
