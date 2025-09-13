إعلان

بحضور عمرو دياب ومالك.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده الـ 62 (صور وفيديو)

02:45 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عيد ميلاد طارق العريان (1)
  • عرض 6 صورة
    عيد ميلاد طارق العريان (2)
  • عرض 6 صورة
    عيد ميلاد طارق العريان (3)
  • عرض 6 صورة
    عمرو دياب في عيد ميلاد طارق العريان (3)
  • عرض 6 صورة
    عمرو دياب في عيد ميلاد طارق العريان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:


احتفل المخرج طارق العريان، بعيد ميلاده الـ 62 بحضور النجم عمرو دياب والفنان أحمد مالك ونيكول سعفان.


ونشر برنامج "et بالعربي"، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليق: "عمرو دياب، أحمد مالك، نيكول سعفان وغيرهم يحتفلون بعيد ميلاد طارق العريان بأجواء مميزة".


يذكر أن، طارق العريان من مواليد 12 سبتمبر 1963، وهو الزواج السابق للإعلامية إنجي علي والمطربة أصالة نصري، ومن بين أعماله السينمائية أفلام "السلم والثعبان" و "تيتو" و "أسوار القمر".

">


عمرو دياب طارق العريان المخرج طارق العريان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أحدث ظهور لـ مي عمر بسيارة "فيراري".. والجمهور يعلق (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام