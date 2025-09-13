إعلان

جورجينا تنشر صورا مع سلمى حايك ولورين الأمريكية من حفل عشاء باحدى السهرات الليلية

12:13 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع الممثلة سلمى حايك والممثلة الأمريكية لورين سانشيز خلال حضورهم احدى السهرات الليلية وحفل عشاء مؤسسة كيرينغ الفرنسية.

ونشرت جورجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة واحدة للجميع من أجلنا".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

