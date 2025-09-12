"شورت ورقص وبحر".. 20 صورة لـ نجمات الفن في ليالي الصيف

كتب- مروان الطيب:

تودع نجمات الوسط الفني فصل الصيف، من خلال مجموعة من الصور ومقاطع فيديوهات من رحلاتهن عبر الحسابات الرسمية لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل النجمات الاستمتاع بآخر أيام الصيفية ويشاركن الجمهور والمتابعين صور من كواليس عطلتهن الصيفية.

ويضم هذا التقرير نجمات تستمتعن آخر أيام الصيفية:

درة

تواصل الفنانة درة الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت صور لها بإطلالة جريئة عبر حسابها على انستجرام حازت على إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

ودعت الفنانة ناهد السباعي فصل الصيف، ونشرت صور من كواليس رحلاتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت ناهد في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بالعديد من الإطلالات الجريئة والجذابة، والتي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا السكري

تستمتع الفنانة يارا السكري آخر أيام الصيفية، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستجم.

ميرهان حسين

تواصل الفنانة ميرهان حسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها أمام حمام السباحة، واصطحبت كلبها على الشاطيء.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بآخر أيام الصيفية في أسطنبول،

وحرصت صبا مبارك على التقاط العديد من الصور التذكارية وارتدت أكثر من إطلالة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نسرين طافش

تستمتع الفنانة نسرين طافش آخر أيام الصيفية، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على البحر وترقص على أغنيتها الجديدة.

