15 صورة- النجمة التركية فهرية أفجان تنشر إطلالتها من رحلتها الصيفية

07:23 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

ودعت النجمة التركية فهرية أفجان فصل الصيف وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت فهرية أفجان وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بعدد من الإطلالات المختلفة سواء مع زوجها أو رفقة صديقاتها وكتبت: "وداعا فصل الصيف، اراك لاحقا ومرحبا بي في بلدتي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن اخر مشاركات فهرية افجان الفنية كانت بمسلسل " alparslan: The Great Seljuks S2" عام 2022.

