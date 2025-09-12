إعلان

بسبب رقصها في"السلم والثعبان 2".. أسماء جلال تتصدر التريند

03:20 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب مشاهد رقصها في البرومو الثاني بفيلم "السلم والثعبان 2" المنتظر طرحه بالسينمات.

وشهد ظهور أسماء جلال في برومو "السلم والثعبان" بإطلالة جريئة مرتدية بدلة رقص وترقص بالأحداث الدرامية للعمل، وتعيش قصة حب رومانسية مع الفنان عمرو يوسف.

وتجسد أسماء جلال بالفيلم شخصية "ملك" التي خطفت قلب "أحمد الألفي - عمرو يوسف" ويقع في حبها.

الفيلم يتناول العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.

أسماء جلال جوجل السلم والثعبان 2 إطلالة جريئة
