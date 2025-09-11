جورجينا تودع الصيف بـ 4 إطلالات جريئة ومختلفة والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، 4 إطلالات جريئة ومختلفة لتودع بهم إجازة الصيف.

ونشرت جورجينا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير، وجيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، تخبلين، الملكة، جمالك، الأحلى والأجمل بالعالم".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.