بـ "التايجر".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس بالتايجر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، أجمل فنانة، عسل أوي، ملكة، جميلة وعسل وقمر".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.