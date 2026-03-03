أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الثلاثاء، حملة خارجية موسعة بالعاصمة الألمانية برلين للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الألماني، وذلك تزامنًا مع مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية (ITB Berlin 2026) التي تنطلق خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبه، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية الدولية، ودعم جهود زيادة الحركة السياحية الوافدة منه؛ وذلك من خلال تنفيذ خطة ترويجية متكاملة تعتمد على الانتشار المكثف في المواقع الحيوية ذات الكثافات الجماهيرية المرتفعة.

وأشار "يوسف" إلى أن الرسائل الترويجية لهذه الحملة ترتكز على إبراز التنوع الفريد للمنتج السياحي المصري، الذي يجمع بين العديد من المنتجات السياحية والتي من بينها السياحة الثقافية المرتبطة بالحضارة المصرية العريقة، والسياحة الشاطئية على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن سياحة المغامرات والسياحة البيئة وسياحة اليخوت وغيرها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تشمل أيضًا تسليط الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية السياحية وكذلك المشروعات القومية الجديدة التي تعزز من تجربة السائح خلال زيارته للمقصد المصري.

وأوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أن إعلانات الحملة تتركز في صالة رقم (1) وصول دولي بمطار برلين، لمدة شهر مارس الجاري، ومركز معارض برلين (منطقة شارلوتنبورغ) لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى مجموعة إعلانات ديجيتال، لمدة أسبوع، تضم حوالي 33 شاشة في محيط بورصة برلين السياحية.

وأكدت أن إطلاق هذه الحملة الترويجية المكثفة بالتزامن مع المشاركة في أكبر تجمع سياحي عالمي يعكس توجه الدولة المصرية نحو تبني أدوات تسويق حديثة تعتمد على الانتشار المؤثر في الأسواق المستهدفة، وتعظيم الاستفادة من الفعاليات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو السياحي وزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

ولفت محمد فرج مدير مكتب برلين، إلى أن الإعلانات الترويجية الموجودة بأرض المعارض تم وضعها بمواقع متميزة بما يتيح لزائري البورصة رؤيتها مما يساهم في خلق الشغف لديهم وجذبهم لزيارة الجناح المصري والتعرف على ما يقدمه من منتجات سياحية؛ إذ تم وضع إعلانات خارجية عند المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي للبورصة والمداخل الرئيسية لأرض المعارض، بالإضافة إلى إعلان على " كوبري ميسي برلين الخاص ببورصة برلين" في ملتقي طرق ومداخل البورصة.

