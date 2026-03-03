اجتمع النائب العام المستشار محمد شوقي مساء الثلاثاء بموظفي السكرتارية وأفراد الحراسة الخاصة به وذلك على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك، في لقاءٍ يسوده الود والتقدير المتبادل، ويعكس روح الأسرة الواحدة التي تميز بيئة العمل بالنيابة العامة.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها الضباط والأفراد وموظفو المكتب في أداء مهامهم، مؤكدًا أن ما يتحقق من إنجازات إنما يقوم على تكاتف الجميع وتكامل الأدوار، كلٌ في موقعه، بروح من الانضباط والمسؤولية والإخلاص.

واستمع المستشار محمد شوقي إلى عدد من الملاحظات والمقترحات التي طرحها الحضور بشأن بيئة العمل وسبل تطوير الأداء، موجهًا بضرورة دراسة ما يُطرح من أفكار بناءة والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، تأكيدًا لحرصه الدائم على توفير بيئة عمل محفزة وآمنة تُمكّن الجميع من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام الشكر والتقدير للحضور، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه صالح الوطن وإعلاء راية العدالة.