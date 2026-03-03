بيروت (د ب أ)

أعلن حزب الله، في ثلاثة بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء، أن مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين عند أطراف بلدة كفركلافي جنوب لبنان بالصواريخ الموجّهة، كما استهدفوا قاعدة راوية وثكنة كيلع الإسرائيليتين بصليتين صاروخيتين.

وقال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة وعند محاولة دبابتي ميركافا التقدم تِبَاعا لسحب الدبابة المستهدفة في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة، وأجبروا قوات العدو الإسرائيلي على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني كثيف".

بيان حزب الله الثاني

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية".

بيان حزب الله الثالث

وفي بيان ثالث أعلن " حزب الله" أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية".

وكان "حزب الله"، قد أعلن في بيانات منفصلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجاهدي المقاومة الإسلاميّة أسقطوا طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية في جنوب لبنان، واستهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلّة، واستهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداء إسرائيل على عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.

كما أعلن في بيانات سابقة اليوم الثلاثاء عن استهداف المقاومة الإسلامية موقع معيان باروخ الإسرائيلي بصلية صاروخية، واستهداف مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة نفح الإسرائيلية بصلية صاروخية.