ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 15%

واشنطن (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عزمه فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه قد يفرض هذه التعريفة لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

وأضاف ترامب أن إدارته تواصل دراسة إمكانية فرض تعريفات جمركية مختلفة على دول مختلفة، ثم مازح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، الذي كان حاضرا في المكتب البيضاوي خلال : "كيف سنتعامل مع ألمانيا؟ أعتقد أنه يجب عليكم استهدافها بشدة".

ومنذ الأسبوع الماضي، تفرض الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على العديد من الواردات. وكان ترامب قد هدد سابقا بفرض تعريفة بنسبة 15%، لكن الأمر المتعلق بذلك لا يزال قيد الانتظار.

ويستند تطبيق التعريفة الحالية بنسبة 10% إلى قانون تجاري صدر عام 1974، ينص على ألا تتجاوز التعريفات 15% لمدة أقصاها 150 يوماً. وبعد ذلك، سيحتاج ترامب إلى موافقة الكونجرس لتمديدها.

جاءت قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قراره الصادر في أبريل/نيسان الماضي بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية بمعدل 10%.