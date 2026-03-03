إعلان

ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 15%

كتب : مصراوي

11:13 م 03/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عزمه فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه قد يفرض هذه التعريفة لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

وأضاف ترامب أن إدارته تواصل دراسة إمكانية فرض تعريفات جمركية مختلفة على دول مختلفة، ثم مازح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، الذي كان حاضرا في المكتب البيضاوي خلال : "كيف سنتعامل مع ألمانيا؟ أعتقد أنه يجب عليكم استهدافها بشدة".

ومنذ الأسبوع الماضي، تفرض الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على العديد من الواردات. وكان ترامب قد هدد سابقا بفرض تعريفة بنسبة 15%، لكن الأمر المتعلق بذلك لا يزال قيد الانتظار.

ويستند تطبيق التعريفة الحالية بنسبة 10% إلى قانون تجاري صدر عام 1974، ينص على ألا تتجاوز التعريفات 15% لمدة أقصاها 150 يوماً. وبعد ذلك، سيحتاج ترامب إلى موافقة الكونجرس لتمديدها.

جاءت قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قراره الصادر في أبريل/نيسان الماضي بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية بمعدل 10%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
دراما و تليفزيون

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة