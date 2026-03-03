قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الثلاثاء، إن مجلس الخبراء الإيراني يعقد اجتماعاته حاليا بشكل افتراضي من أجل "اختيار المرشد الأعلى الجديد" للبلاد، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

آلية اختيار المرشد الأعلى الجديد

ويواصل المجلس المنتخب المكون من 88 من كبار رجال الدين، عقد اجتماعاته عن بعد بعد تعرض مجمعات تابعة للهيئة للقصف الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية العمل في ملف "اختيار المرشد الأعلى الجديد" وتجاوز العقبات الميدانية الناتجة عن العمليات العسكرية التي طالت مراكز القرار.

استهداف مقرات اختيار المرشد الأعلى الجديد

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت مجمع هيئة الخبراء في طهران يوم الاثنين، بينما أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين وقوع ضربة أخرى استهدفت المجمع في مدينة "قم" مساء الثلاثاء.

وأوضح ديفرين، أن نتائج الضربة لا تزال قيد الدراسة، مشيرا إلى تقديم تحديثات لاحقة حال تأكيد النتائج.

وردا على ذلك، أفادت وكالة "فارس" بعدم وجود جلسة برلمانية منعقدة في المبنى وقت وقوع الهجوم.

موعد إعلان المرشد الأعلى الجديد

وتشير التقارير إلى أن الجمعية تمر حاليا بالمراحل النهائية ضمن عملية "اختيار المرشد الأعلى الجديد"، رغم عدم وضوح التوقيت الدقيق للإعلان الرسمي عن القائد القادم.

وحتى الآن، لا يوجد خليفة رسمي مُعلن للمرشد الأعلى الراحل "علي خامنئي"، حيث نُقلت صلاحياته مؤقتا إلى مجلس ثلاثي يضم الرئيس، ورئيس السلطة القضائية، وكبير علماء الدين من "مجلس صيانة الدستور" المكون من 12 فقيها، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات "اختيار المرشد الأعلى الجديد".