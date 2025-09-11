تارا عماد تتألق بفستان لامع وفيونكات بيضاء تضفي لمسة طفولية

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت تارا عماد بإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقي، حيث اختارت فستانًا طويلًا لامعًا بتصميم كت.

الفستان أبرز جمال قوامها بأسلوب بسيط وأنيق في آن واحد.

دلالات الإطلالة

وأضفت لمسة طفولية ناعمة على مظهرها باعتماد فيونكات بيضاء في شعرها، لتكسر من جرأة الفستان وتمنحه لمسة رومانسية مرهفة.

أما المكياج فجاء هادئًا وبسيطًا، مرتكزًا على إشراقة طبيعية تعكس ملامحها الرقيقة وتُكمل جمال الإطلالة بلمسة عفوية.