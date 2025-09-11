إعلان

تارا عماد تتألق بفستان لامع وفيونكات بيضاء تضفي لمسة طفولية

06:36 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت تارا عماد بإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقي، حيث اختارت فستانًا طويلًا لامعًا بتصميم كت.

الفستان أبرز جمال قوامها بأسلوب بسيط وأنيق في آن واحد.

دلالات الإطلالة

وأضفت لمسة طفولية ناعمة على مظهرها باعتماد فيونكات بيضاء في شعرها، لتكسر من جرأة الفستان وتمنحه لمسة رومانسية مرهفة.

أما المكياج فجاء هادئًا وبسيطًا، مرتكزًا على إشراقة طبيعية تعكس ملامحها الرقيقة وتُكمل جمال الإطلالة بلمسة عفوية.

تارا عماد إطلالة تارا عماد تارا عماد تتألق بفستان لامع تارا عماد بلمسة طفولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة