"لن أتوقف عن حبك".. أول تعليق من مريم عامر منيب بعد وفاة خطيبها

كتبت- نوران أسامة:

نعت مريم عامر منيب، خطيبها الراحل الفنان عمرو ستين، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشرت صورة أرشيفية له، وكتبت: "أخذتك إلى مكتب بابا. لم أكن أعلم أنني أقدمك إليه. بابا سيعتني بك جيدًا يا حبيبي. لن أتوقف عن حبك أبدًا".

وطالبت مريم جمهورها بالدعاء له، قائلة: "ادعوا لحبيبي بالرحمة.. الفاتحة".

وكان جثمان الفنان عمرو ستين شُيع ظهر أمس من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور أسرته وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أحمد مرتضى منصور، محمد الكيلاني، حسن أبو الروس، وعمرو مصطفى، وظهرت خطيبته مريم عامر منيب في حالة انهيار خلال وداعه.

يُذكر أن الفنان الراحل قد طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.

